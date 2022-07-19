Юрист Сивакова рассказала, когда лучше увольняться работающим пенсионерам

Юрист Ирина Сивакова рассказала о зависимости между назначением прибавки к пенсии работающим пенсионерам и датой увольнения. Слова специалиста передало издание «Питерские заметки».

Индексация пенсий работающим пенсионерам производится в следующем месяце после увольнения с работы, пояснила юрист. При этом ПФР осуществляет доплату только тогда, когда получает от работодателя информацию об увольнении. Поэтому начисление прибавки к пенсии может затянуться на несколько месяцев.

Однако с июля в этот порядок были внесены изменения. Теперь ПФР принимает решение о восстановлении индексации на основании отчета работодателя, отправленного в течение одного рабочего дня с момента увольнения пенсионера.

Это значит, что работающим пенсионерам будет выгоднее уволиться уже с 18 июля, чтобы быстрее получить прибавку, при этом вернуться к работе можно будет всего через несколько дней, написала «Политика сегодня».