Общество 06 февраля 2024, 15:08 Юрист Сивакова: пенсионеры, чье жилье признано аварийным, освобождаются от взносов на капремонт

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Пенсионеры, чье жилье признали аварийным, полностью освобождаются от взносов на капитальный ремонт дома. Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщило Utro.ru.

По словам специалиста, также плату не начисляют неработающим пенсионерам-собственникам квартиры, если они проживают одни. При достижении 70 лет им полагается компенсация затрат на взносы в размере 50%, после 80 лет льгота увеличивается до 100%.

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Кроме того, компенсации расходов на капремонт положены пенсионерам, у которых есть дополнительное звание или определенная награда.