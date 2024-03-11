Общество 11 марта 2024, 14:11 Юрист Ситдикова: у залившего квартиру соседа можно потребовать компенсацию через суд

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Юрист Виктория Ситдикова рассказала, как поступить человеку, если его квартира оказалась затоплена в результате действий соседа сверху. В данной ситуации предусмотрено право обращения в суд, отметила специалист в беседе с News.ru.

По ее словам, для жалобы в инстанцию необходимы акт осмотра жилплощади потерпевшего, экспертная оценка ущерба, а также фото- и видеофиксация происшествия.

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Ситдикова добавила, что таким образом от виновника можно добиться материальную компенсацию. То же самое касается и случаев, когда ответственность за прорыв воды несет управляющая компания.