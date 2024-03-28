Общество 28 марта 2024, 18:40 Юрист Ситдикова посоветовала обновить документы на недвижимость после смены фамилии

Читать 360tv в

Юрист Виктория Ситдикова рассказала, нужно ли обновлять документы на недвижимость после смены фамилии. Слова эксперта опубликовали «Известия».

Специалист отметила, что российское законодательство не имеет предписания, обязывающего к осуществлению данной процедуры.

Реклама

«Если вы собираетесь проводить какие-либо сделки с недвижимостью, может быть достаточно свидетельства о заключении брака или иного документа, на основании которого произошло изменение в персональных данных», — пояснила Ситдикова.

Однако она напомнила о рисках столкнуться с бюрократическими сложностями. Поэтому лучше обновить все бумаги, в том числе на квартиру или дом, посоветовала юрист.