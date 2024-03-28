28 марта 2024, 18:40
Юрист Ситдикова посоветовала обновить документы на недвижимость после смены фамилии
Юрист Виктория Ситдикова рассказала, нужно ли обновлять документы на недвижимость после смены фамилии. Слова эксперта опубликовали «Известия».
Специалист отметила, что российское законодательство не имеет предписания, обязывающего к осуществлению данной процедуры.
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«Если вы собираетесь проводить какие-либо сделки с недвижимостью, может быть достаточно свидетельства о заключении брака или иного документа, на основании которого произошло изменение в персональных данных», — пояснила Ситдикова.
Однако она напомнила о рисках столкнуться с бюрократическими сложностями. Поэтому лучше обновить все бумаги, в том числе на квартиру или дом, посоветовала юрист.
Недвижимость
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