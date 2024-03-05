05 марта 2024, 14:20
Юрист Ситдикова порекомендовала фиксировать все повреждения залитой соседями квартиры на камеру
Юрист Виктория Ситдикова в беседе с изданием NEWS.ru порекомендовала россиянам, чьи квартиры пострадали от соседей сверху, фиксировать все повреждения на фото- и видеокамеру.
Кроме того, для установления ущерба необходимо обратиться в управляющую компанию.
Реклама
«Фиксация поможет в последующем определить точную причину, по которой затопление произошло, а также установить точный размер ущерба», — отметила специалист.
Прибывшая комиссия в течение трех дней проведет проверку и составит акт. Как пояснила юрист, именно экспертная оценка ущерба станет непосредственным доказательством во время судебного разбирательства.
Реклама
Реклама