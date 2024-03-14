Общество 14 марта 2024, 16:20 Юрист Сикачев: разрешение оперативным службам таранить мешающие авто может осложнить основную работу

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Депутаты Госдумы предложили разрешить оперативным службам таранить неправильно припаркованные машины в случае угрозы жизни или имуществу. В беседе с «ТСН24» инициативу прокомментировал автоюрист Николай Сикачев.

По его мнению, реализация идеи требует большой правовой подготовки. Кроме того, она может осложнить работу медиков или пожарных. Сотрудникам придется проводить долгую и нудную процедуру оформления каждого факта, пояснил эксперт.

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Он добавил, что количество задач также увеличится у ГИБДД и судов. Необходимо правильно зарегистрировать каждый случай и принять жалобу от владельца транспортного средства.