Юрист Шугаев рассказал, какие штрафы могут грозить дачникам

Начинается дачный сезон. В разговоре с Ura.ru заместитель председателя Московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Шугаев напомнил дачникам, что делать, чтобы не нарваться на штраф.

Штрафы могут грозить, в частности, за разросшийся борщевик, нецелевое использование участка и другие нарушения.

«Если с борщевиком не бороться, он начинает распространяться на остальные участки. За этим следят. По борщевику есть отдельная норма. Для граждан — это штрафы от 2 000 до 5 000 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч, и юрлиц от 150 тысяч до млн рублей», — отметил юрист.

За загрязнение почвы могут грозить штрафы до 5000 рублей. А размер штрафов за нецелевое использование земли зависит от кадастровой стоимости участка.

«От 0,5% до 1% от стоимости участка, если граждане. От 1% до1,5%, если должностные лица. Юридические — от 1,5% до 2% от кадастровой стоимости. Но на граждан таких дел почти нет», — отметил Шугаев.