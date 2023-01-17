Общество 17 января 2023, 10:39 Юрист Шалоносов объяснил, что должен получить турист в случае задержки рейса Юрист Шалоносов: авиакомпания должна обеспечить клиента питанием и местом в отеле

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Юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказал, что должен получить турист, рейс которого задержался по независящим от него причинам.

Как заметил эксперт, авиакомпания должна предоставить такому клиенту питание, напитки и место в гостинице. Однако все зависит от времени суток и обстоятельств.

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«Ночью после шести часов задержки рейса пассажиру обязаны предоставить гостиницу, днем — после восьми часов задержки. При этом запрещено размещать в одном номере разнополых граждан и неизвестных друг другу граждан», — сказал Шалоносов.

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При задержке на два часа авиакомпания должна предоставить прохладительные напитки, а при задержке на четыре часа — горячее питание. В том случае, если пассажир не успел на другой рейс, авиакомпания должна возместить ему расходы на покупку нового билета.