Общество 13 марта 2024, 12:15 Юрист Сергей Гаврюшкин посоветовал делать ксерокопии или фотографии чеков

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Кассовые чеки за приобретение товаров повседневного спроса необходимо хранить хотя бы 14 дней, за крупные покупки — до трех лет в связи со сроком исковой давности. Об этом рассказал юрист Сергей Гаврюшкин в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Эксперт напомнил, что такие документы имеют свойство быстро выцветать. Причина этого кроется в печати на специальной термобумаге.

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Сохранить чек поможет его ксерокопия или фотография, отметил юрист. Однако он посоветовал оставлять оригинал, даже если информация на нем трудночитаема, добавили «Известия».