Юрист Семеновский назвал «компромиссными» меры против Meta
Юрист Игорь Семеновский прокомментировал признание компании Meta* в России экстремистской организацией, передала Pravda.Ru.
По его словам, позиция власти «компромиссная».
«С другой стороны, важно нанести минимальный ущерб гражданам, которые задействованы в использовании этих ресурсов», — рассказал эксперт.
Также он отметил, что WhatsApp, который тоже принадлежит компании, не ограничивали, так как он используется не для развлекательных целей, а значит, запрет понесет еще более негативные последствия в социально-экономической сфере.
*компания признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ