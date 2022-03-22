facebook_pixel
    22 марта 2022, 14:15

    Юрист Семеновский назвал «компромиссными» меры против Meta

    Дарья Морозова

    Юрист Игорь Семеновский прокомментировал признание компании Meta* в России экстремистской организацией, передала Pravda.Ru.

    По его словам, позиция власти «компромиссная».

    «С другой стороны, важно нанести минимальный ущерб гражданам, которые задействованы в использовании этих ресурсов», — рассказал эксперт.

    Также он отметил, что WhatsApp, который тоже принадлежит компании, не ограничивали, так как он используется не для развлекательных целей, а значит, запрет понесет еще более негативные последствия в социально-экономической сфере.

    *компания признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ