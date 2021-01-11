Юрист счел логичной идею лишать прав за три нарушения ПДД

Специалист заметил, что в действующем КоАП уже отчасти прослеживается логика нововведения. Имеется в виду увеличение ответственности за повторные нарушения правил дорожного движения.

В частности, речь идет о выезде на встречку. За первый выезд могут только оштрафовать, на второй раз — лишение прав на год. Это касается и проезда на красный сигнал светофора.

«Поэтому в какой-то мере сейчас есть похожая система, за второе или третье нарушение уже идет ответственность более серьезная», — обратил внимание собеседник издания.