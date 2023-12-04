04 декабря 2023, 12:01
Юрист Самакаева: чаще всего ребенок остается жить с матерью из-за психологической связи
Юрист по семейным и наследственным спорам Екатерина Самакаева в беседе с Пятым каналом рассказала, почему суд чаще всего оставляет детей жить с матерью, если отец просит иного решения.
По словам специалиста, такое решение, в большинстве своем, выносится из-за психологической связи матери и ребенка.
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«Суды чаще всего определяют место жительства с мамами, поскольку у них, как правило, наиболее крепкая тесная и психологическая связь», — процитировал сайт Ura.ru Самакаеву.
Чтобы суд дал право отцу жить с ребенком, то за несколько месяцев до судебного разбирательства мужчина должен проживать совместно с ним, добавила специалист.
Суд
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