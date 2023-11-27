Общество 27 ноября 2023, 14:22 Юрист Салкин: жалобы на неубранный снег нужно направлять в УК и администрацию города

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Юрист и правозащитник Михаил Салкин рассказал, куда жаловаться на неубранный снег. Обращения необходимо направлять в управляющую компанию и администрацию города, отметил эксперт в беседе с News.ru.

Жителям столицы в такой ситуации он посоветовал звонить по телефону горячей линии Жилищной инспекции Москвы. Специалисты самостоятельно передадут заявку в нужную организацию.

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Если речь идет о государственной федеральной трассе, следует рассказать о проблеме по номерам дежурных, добавил Салкин.