Юрист Рытвина объяснила распространение закона о защите авторских прав на мемы

Координатор секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации, юрист, соавтор инициативы Валерия Рытвина рассказала, почему закон о защите авторских прав распространяется в том числе и на мемы. Об этом написало ИА НСН.

По словам эксперта, мемы относятся к пользовательскому контенту и являются составным объектом авторских прав.

«Мем — это тот же самый мультимедийный пользовательский контент, потому что там может быть картинка или какая-то фраза, которая может быть защищена товарным знаком как бренд. Это такое же произведение, прикольная фраза, которая стала вирусной. Если этот мем захочет присвоить кто-то другой, это будет нарушением авторского права. Мемы — это составные объекты авторских прав», — пояснила она.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, член НКС Суда по интеллектуальным правам Елена Гринь заявила, что публиковать фотографии других авторов в интернете можно, однако следует руководствоваться определенными правилами.