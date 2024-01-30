Общество 30 января 2024, 14:34 Юрист Рыбакова: февральские праздники не повлияют на зарплату россиян, получающих оклад

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Почетный юрист столицы Елена Рыбакова рассказала в беседе с сайтом «Москва 24», изменится ли заработная плата россиян из-за февральских праздников.

По словам эксперта, граждане, получающие должностной оклад, могут не беспокоиться. Для таких сотрудников наличие в календаре дополнительных выходных не является основанием для снижения зарплаты. Им начислят ту же сумму, что и в предыдущем месяце, пояснила Рыбакова.

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Она также напомнила, что привлечение к труду в праздничный день оплачивается в повышенном размере.