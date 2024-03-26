Общество 26 марта 2024, 15:28 Юрист Рыбакова: единичное опоздание сотрудника на 5-10 минут считается незначительным нарушением

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Юрист и заместитель руководителя Правовой инспекции труда Федерации профсоюзов столицы Елена Рыбакова рассказала, в каком случае могут уволить за опоздание на работу. Слова эксперта опубликовала «Москва 24».

Если сотрудник лишь раз задержался на 5-10 минут, его нарушение носит незначительный характер. Специалист пояснила, что несколько таких ситуаций являются основанием для замечания или выговора.

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А вот опоздание более чем на четыре часа без уважительной причины приравнивается к прогулу. Среди последствий — расторжение трудового договора, отметила юрист.