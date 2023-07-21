21 июля 2023, 15:38
Юрист Русяев заявил, что работодатель может получить штраф за отказ предоставить сотруднику отпуск
Юрист Илья Русяев в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказал, что работодатель может получить штраф за отказ предоставить своему сотруднику отпуск по графику.
Работник может обратиться в профсоюз, инспекцию труда, комиссию по разрешению трудовых споров, прокуратуру или суд.
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Специалист подчеркнул, что не выходить на работу в положенное по графику отпусков время нежелательно, поскольку работодатель может оценить этот шаг как прогул.
Если все документы и жалобы будут учтены соответствующей инстанцией, то юрлицо оштрафуют на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, добавил юрист.
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