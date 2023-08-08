Общество 08 августа 2023, 16:41 Юрист Русяев: возмещать ущерб за разбитый товар необходимо в том случае, если он упал из рук

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Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев в разговоре с изданием Life сообщил, что возмещать денежные средства за разбитый товар необходимо будет лишь тогда, когда он упал из рук покупателя.

В случае, если расстояние между стеллажами было меньше 1,4 метра, и вы не смогли развернуться, платить не придется, написал «Петербургский дневник».

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Вины на покупателе не будет даже тогда, когда он повредил какой-то из товаров, поскользнувшись на мокром полу. Если с вас требуют денег, вы можете оставить отзыв в жалобной книге и составить акт о повреждении товара, добавил юрист.