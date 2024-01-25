Общество 25 января 2024, 16:28 Юрист Русяев: вернуть деньги за товар можно через суд или Роспотребнадзор

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Закон «О защите прав потребителей» сохраняет за россиянами право вернуть товар надлежащего качества в течение 14 дней без объяснения причин. Что делать, если продавец отказывается идти на уступки, рассказал юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

По словам эксперта, отказ магазина в возврате является нарушением. К исключениям относятся скоропортящиеся продукты. В других случаях клиент может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Еще один вариант — подать иск в суд, пояснил специалист.

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Он посоветовал четко фиксировать факты недобросовестного поведения и предъявлять обоснованные претензии.