Общество 01 апреля 2024, 15:35 Юрист Русяев: россиянам могут отказать в страховой пенсии из-за нехватки страхового стажа

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Россиянам могут отказать в предоставлении страховой пенсии в случае нехватки страхового стажа. Он должен составлять не менее 15 лет, сообщил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, также причиной отказа может стать недостаток пенсионных баллов. Их количество зависит от размера официальной зарплаты и сумм уплаченных работодателем взносов.

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«При низких „белых“ доходах или нестабильной занятости накопить требуемое количество баллов к пенсионному возрасту бывает затруднительно», — подчеркнул юрист.

Кроме того, Русяев отметил, что отказать в пенсии могут и в случае предоставления поддельных документов в Социальный фонд.