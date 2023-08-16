Общество 16 августа 2023, 15:38 Юрист Русяев рассказал о новой схеме мошенничества со страховками для автомобилей Юрист Русяев: мошенники предлагают застраховать машину, а затем получить деньги

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Мошенники придумали новую схему обмана для автомобилистов, по которой предлагают своим жертвам купить и застраховать автомобиль, а затем получить страховую выплату. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Аккредитованный страховой компанией автосервис, в который направляют на ремонт машины после страхового случая, покупает авто-донора. На посторонних людей он приобретает аналогичный транспорт, который разбивает, чтобы получить направление на ремонт в свой сервис.

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Таким способом мошенники сбывают страховой дорогие запчасти, отметил Русяев.