Общество 07 сентября 2023, 15:21 Юрист Русяев предупредил туристов об обманах со стороны мошенников во время покупки туров и экскурсий

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В бархатный сезон мошенники, обманывающие туристов во время покупки туров и экскурсий, становятся особенно активными. Об этом «Известиям» рассказал управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Чаще всего они предлагают купить «эксклюзивные» поездки, которые на самом деле не несут в себе уникальности. Такие услуги, по словам эксперта, отличаются низким качеством и высокой ценой, написал сайт «Аргументы и факты».

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Нередко мошенники предлагают внести доплату за «курортный сбор», в несколько раз превышающий стоимость реального налога. Слишком «выгодные» предложения зачастую являются обычной ловушкой, отметил Русяев.