Общество 12 февраля 2024, 14:25 Юрист Русяев посоветовал при покупке букета узнать у флористов стоимость каждого цветка

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Зачастую флористы завышают стоимость готовых собранных букетов. В таких случаях покупателям стоит потребовать полную информацию о букете, то есть стоимость каждого цветка и упаковки, сообщил юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

По словам эксперта, если цена действительно завышена, покупатель вправе потребовать продать букет по адекватной стоимости. В качестве аргументов подойдет информация о цене каждой составляющей букета.

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«Здесь на помощь придет статья 10 Закона „О защите прав потребителей“, обязывающая продавца предоставлять покупателю полную и достоверную информацию о товарах», — отметил Русяев.

В спорных ситуациях юрист посоветовал покупателям обратиться с претензией к руководству магазина.