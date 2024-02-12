Общество 12 февраля 2024, 18:17 Юрист Русяев посоветовал обращаться в администрацию для решения проблемы с бесхозным авто

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Многие россияне сталкивались с проблемой бесхозных автомобилей, которые занимают парковочное место во дворе. Как убрать такую машину, рассказал юрист Илья Русяев в беседе с Life.

По его словам, существует общая схема борьбы с «автомобильным мусором». Она предполагает обращение в местную администрацию с требованием вывезти конкретное транспортное средство.

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Госслужащие должны отыскать владельца и обязать его переставить авто в течение 14 дней. Если он отказывается от машины, ее утилизируют, пояснил эксперт.