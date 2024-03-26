Общество 26 марта 2024, 14:29 Юрист Русяев посоветовал назначать личную встречу знакомому, который просит в долг крупную сумму денег

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Чтобы не стать жертвой телефонного мошенничества, когда аферисты под видом знакомых просят занять крупную сумму денег, стоит назначать личную встречу. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Если встреча по каким-то причинам невозможна, можно предложить знакомому сделать видеозвонок. По нему станет ясно, настоящий человек перед вами или нет.

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«Еще один совет — обратите внимание на манеру общения и язык сообщений. Вряд ли ваш воспитанный друг или родственник вдруг станет писать безграмотно, без вежливых слов и явно грубить вам», — предупредил Русяев.

Если денег попросил родственник, лучше всего написать ему в какой-нибудь другой мессенджер, чтобы убедиться, что это действительно он.