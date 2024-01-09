Общество 09 января 2024, 16:28 Юрист Русяев: подарочный сертификат можно обменять на деньги при подтверждении оплаты

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Российское законодательство устанавливает возможность обмена подарочного сертификата на денежные средства. Об этом сообщил в беседе с «Известиями» юрист Илья Русяев.

По его словам, на соответствующую процедуру имеет право как сам покупатель, так и тот, кому вручили сертификат. Однако важно наличие документов, подтверждающих оплату.

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«Это может быть кассовый чек на имя приобретателя», — пояснил специалист.

Он также добавил, что владелец должен получить сдачу, если стоимость покупки меньше номинала.