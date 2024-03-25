Общество 25 марта 2024, 13:47 Юрист Русяев напомнил об административной ответственности за травлю в школе

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Административная ответственность за правонарушения, например за травлю в школе, наступает с 16 лет. Если обидчик не достиг данного возраста, за его действия будут отвечать родители. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в беседе с News.ru.

«На гражданско-правовом уровне жертва буллинга вправе требовать компенсации морального вреда за причиненные страдания», — добавил специалист.

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По его словам, родители ребенка, который подвергся нападкам со стороны одноклассников, должны собрать максимум доказательств и обратиться в администрацию учреждения. При отсутствии реакции следует написать заявление в вышестоящие органы.