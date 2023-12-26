Общество 26 декабря 2023, 17:07 Юрист Русяев напомнил, что в новогоднюю ночь всегда дежурят экстренные службы

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Все экстренные службы дежурят в новогоднюю ночь и готовы приехать на помощь россиянам. Об этом News.ru рассказал юрист Илья Русяев.

Он объяснил, что не празднуют Новый год сотрудники скорой, полиции, МЧС, газовой и единой дежурно-диспетчерской служб. Кроме того, круглосуточно работают травмпункты. Однако обратиться к различным медикам можно и с другими жалобами.

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«Дежурят и готовы оперативно оказать медицинскую помощь в новогоднюю ночь: бригады скорой помощи, травматологические пункты, отделения неотложной медпомощи в поликлиниках, дежурные врачи и медсестры в больницах», — подытожил юрист.

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