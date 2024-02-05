Общество 05 февраля 2024, 16:58 Юрист Русяев: добиться установки запрещающих парковку знаков во дворах можно с помощью петиции

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Россияне могут добиться установки знаков, запрещающих парковку, с помощью подачи коллективной петиции от жителей дома с фотографиями загроможденного машинами двора в местную администрацию. Об этом сообщил юрист Илья Русяев в беседе сLife.

По словам специалиста, также этот вопрос стоит вынести на общее собрание. Если большинство жильцов поддержит инициативу, то чиновники вряд ли смогут отказать. Кроме того, подать жалобу на нарушителей можно через специальную форму на сайте Госавтоинспекции.

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«Такое хамское отношение портит жизнь всем жильцам. И с этим нужно бороться!», — отметил Русяев.