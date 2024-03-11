Общество 11 марта 2024, 14:09 Юрист Русяев: брачный контракт поможет защититься от долгов по кредиту супруга

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Юрист Илья Русяев рассказал, как защититься от долгов по кредиту мужа или жены. В данной ситуации поможет брачный контракт, отметил эксперт в беседе с News.ru.

Он посоветовал заранее прописать распределение таких выплат в договоре.

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«Если суд установит, что деньги были потрачены на нужды всей семьи, несмотря на отсутствие согласия второго супруга, кредит будет признан совместным обязательством и разделен между бывшими мужем и женой», — добавил специалист.

По его словам, в противном случае заемщик будет самостоятельно нести ответственность за долги.