Общество 13 января 2023, 14:37 Юрист Роскачества Игорь Поздняков рассказал, как лучше утилизировать елку

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Новогодние праздники позади, и встает вопрос утилизации елки, которую нельзя выбрасывать, как обычные бытовые отходы. Об этом радиостанции Sputnik рассказал юрист Роскачества Игорь Поздняков.

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По его словам, лучшим вариантом будет сдать елку в специальный пункт утилизации. Такие сейчас есть почти во всех городах. Как отметило ИА Nation news, если такой возможности нет, то определить новогодние дерево нужно в бункер-контейнер. Потому что елка — это крупногабаритный мусор, который нельзя оставлять там, куда складывают бытовые отходы.