Общество 19 февраля 2024, 11:48 Юрист Романова: нарушение санитарных норм в жилом доме может грозить выселением

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Юрист Милана Романова рассказала, какое наказание предусмотрено за систематическое захламление мест общего пользования в жилом доме. Соседа, нарушающего санитарные нормы, могут оштрафовать, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Еще один вариант — принудительная госпитализация. Такие меры принимают, если гражданина признают психически нездоровым, пояснила эксперт.

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По ее словам, крайний шаг — выселение человека из собственной квартиры. Однако суд рассматривает заявление, которое направили местные органы власти, а не жильцы.