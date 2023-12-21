Общество 21 декабря 2023, 12:21 Юрист Рябых: покупка алкоголя ребенку наказывается штрафом от 1,5 тысячи рублей

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Серьезное наказание установлено в России за покупку алкоголя несовершеннолетним. Факт нарушения могут подтвердить записи с камер видеонаблюдения или очевидцы. Об этом сообщил в беседе с Life партнер юридической компании GAP Дмитрий Рябых.

По его словам, за приобретение посторонним человеком спиртного ребенку предусмотрен штраф от 1,5 до трех тысяч рублей. Родители или опекуны заплатят больше — от четырех до пяти тысяч, пояснил эксперт.

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Он добавил, что продажа крепких напитков подросткам наказывается суровее. Так, юридическим лицам грозит взыскание от 100 до 200 тысяч.