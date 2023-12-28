Общество 28 декабря 2023, 11:45 Юрист Рябов: магазины обязаны вернуть деньги за не понравившийся подарок даже без чека

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Россияне имеют право получить деньги за не понравившийся подарок даже без чека. То же самое касается и монетизации сертификатов. Об этом сообщил юрист Дмитрий Рябов в беседе с РИА «Новости».

Он напомнил, что законодательство регулирует порядок обмена именно непродовольственных товаров надлежащего качества. Так, вернуть средства за продукты питания можно при истекшем сроке годности или наличии дефектов.

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Если же речь идет, например, об одежде, которая не подошла по размеру или фасону, магазин обязан предоставить другой вариант или отдать потраченную сумму, добавили «Известия».