Юрист разъяснил, что делать при незаконном оформлении кредита
Юрист, руководитель Общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков объяснил «Радио 1», как доказать, что человек не оформлял кредитный договор.
«Для того, чтобы предотвратить это, потребитель регулярно должен заходить и знакомиться со своей кредитной историей, проверять, что там ничего не происходило», — посоветовал специалист.
ИА Nation News напомнило, что Бюро кредитных историй бесплатно предоставляет справку о кредитной истории. Если обнаружилось, что злоумышленники воспользовались персональными данными и оформили кредит, то человек должен написать заявление в организацию, где выдали деньги и написать, что не получал их.
«Следом надо написать заявление в полицию о том, что использовали ваши персональные данные для незаконного получения кредита, потому что это мошенничество, это уголовное преступление. Далее надо с банком и полицией разбираться по поводу этой ситуации», — уточнил специалист.