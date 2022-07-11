Юрист рассказала об ошибках при выплате отпускных
Юрист Астаева: работнику положена компенсация за несвоевременные выплаты отпускных
Оплата отпуска нужно произвести не позднее чем за три дня до его начала, напомнила адвокат, член Ассоциации юристов России Марина Астаева. Она рассказала об ошибках, которые могут быть в этих расчетах.
Правила для расчета отпускных устанавливаются статьей 139 ТК РФ, напомнила адвокат в беседе с агентством «Прайм».
Вычисляется средний дневной заработок за последние 12 месяцев методом деления суммы зарплаты на 12, а также на среднее число календарных дней в месяце (29,3). Другой расчет используется при вычислении среднего дневного заработка для оплаты неиспользованного отпуска. В этом случае сумму начисленной зарплаты делят на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели.
Астаева уточнила, что иногда работник получает отпускные позже или не в полном объеме. У этого могут быть разные причины, как кадровые, среди которых отсутствие графика отпусков или неточность в нем, так и бухгалтерские, например, ошибка в расчетах.
При подобных ситуациях следует обратиться к работодателю. Ошибку скорее всего вычислят и устранят, поскольку за нарушение трудового законодательства положен штраф. Также работнику положена компенсация за недоплаты или несвоевременные выплаты отпускных.