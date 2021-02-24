Юрист рассказала о правах домохозяек при разводе в России

Юрист Екатерина Гордон рассказала «Ридусу», появились ли в стране инициативы о компенсациях домохозяйкам при расторжении брака.

Гордон заметила, что в России женщина в браке защищена Семейным кодексом.

«Если жена-домохозяйка вкладывается в покупку недвижимости или машины в браке, то она имеет право на компенсацию или долю этого самого имущества», — обратила внимание собеседница издания.

Она предупредила, что с серьезными проблемами при разводе сталкиваются неработающие россиянки, которые не оформили свой брак юридически. Им будет сложнее доказать свои права на то или иное имущество, которое было нажито с партнером совместно.

«Мы помним громкое расставание Аршавина с Барановской. Добровинский ходил с Юлией на передачу и говорил о необходимости компенсаций женщинам, которые прожили в фактическом браке, но не юридическом», — напомнила специалист.