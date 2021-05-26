Юрист рассказала о новых штрафах для владельцев квартир

Адвокат Ольга Сулим рассказала о новых штрафах для владельцев квартир. Денежное наказание можно получить за выброс опасного для здоровья мусора и загромождение лестничных клеток, написал сайт NEWS.ru.

По словам юриста, запрещено закрывать жалюзи, остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам. Кроме этого, штраф придется заплатить за пользование неисправным газовым оборудованием и приборами, которые вовремя не прошли техобслуживание. Нельзя устраивать в подъезде кладовые и хранить под лестничными маршами вещи, мебель, различное оборудование.

При нарушении правил жильцу нужно будет заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей. Если незаконные действия человека стали причиной чей-то смерти или тяжкого вреда здоровью, его привлекут к уголовной ответственности.

Ранее Госдума приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконную выдачу кредитов. Депутаты предлагают ввести в Уголовный кодекс новый состав преступления — «незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов».