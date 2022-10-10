Юрист назвал нюансы оформления кредитных каникул для мобилизованных | 360°

Общество 10 октября 2022, 02:41 Поделиться Telegram

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Viber Юрист назвал нюансы оформления кредитных каникул для мобилизованных Юрист Боженко: право на кредитные каникулы есть у мобилизованных и их семей РИА «Новости»

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Мобилизованные смогут платить по кредитам «по возможности», при этом пени за просрочку банки начислять не должны. Также военнослужащие имеют право полностью приостановить платежи, оформив кредитные каникулы. Об этом агентству «Прайм» рассказала юрист Любовь Боженко.

«Все они и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации или подписания контракта. Кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней», — уточнила эксперт.

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В случае смерти или тяжелой инвалидности в ходе военных действий долг просто спишут, добавила Боженко.

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Юрист отметила, что платить по кредиту при желании можно из денежного довольствия военнослужащего.

«Эти средства могут аккумулироваться на лицевом счете гражданина, которому заранее следует дать распоряжение банку, в котором открыт данный счет, о безакцептном (операция, когда банк списывает деньги без распоряжения клиента — прим. ред.) списании долга по кредиту», — сказала она.

Боженко напомнила, что для получения кредитных каникул заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Ранее замглавы Минтруда РФ Ольга Баталина рассказала, что для оформления этой льготы заявителя попросят подтверждение участия в спецоперации России на Украине.

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