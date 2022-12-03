Общество 03 декабря 2022, 04:15 Юрист рассказала, на какую зарплату могут рассчитывать россияне в праздники Адвокат Астаева: работа в праздничный день оплачивается в двойном размере РИА «Новости»

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Россияне уже начали готовиться к новогодним праздникам. Однако довольно большая часть населения будет продолжать трудиться в эти длинные выходные. Член Ассоциации юристов России Марина Астаева рассказала агентству «Прайм», на какую зарплату могут рассчитывать те, кому придется работать в праздничные дни.

Выход на работу в праздничный или выходной день должен оплачиваться не менее чем в двойном размере, заявила она. Вместо этого работник может «обменять» двойную оплату на дополнительный выходной, но в другой день.

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Эти права подтверждаются статьей 153 Трудового Кодекса РФ, напомнила Астаева.

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Если с теми, кто получает оклад, все более или менее прозрачно, то у сдельщиков часто возникают вопросы касаемо удвоенной зарплаты. По словам юриста, им в праздничный день тоже должны умножить сдельные расценки на два.

Что касается работников творческих коллективов, которые обслуживают театры, цирки, организации кинематографии, а также СМИ, то оплата их труда будет определяться или трудовым договором, или локальным нормативным актом.