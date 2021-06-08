Юрист рассказал, за какие растения на дачном участке могут оштрафовать

Начинается дачный сезон. Многие едут на дачи специально, чтобы заниматься там садоводством. Однако стоит помнить, что есть целый перечень растений, выращивание которых на участке запрещено законом, передала «Вечерняя Москва».

Как рассказал изданию юрист Дмитрий Пилюк, во-первых, на участке не должно быть сорняков. Оштрафовать могут за одуванчики, мяту, ромашку, а также за отказ уничтожать борщевик Сосновского, осот полевой и чертополох.

Кроме того, выращивать запрещено растения, которые содержат наркотические вещества и их прекурсоры.

Нельзя выращивать и американский виноград, который в России называют «изабеллой». Юрист отметил, что закон о запрете «изабеллы» на дачных участках был принят еще в СССР, но его до сих пор не отменили. Дело в том, что в вине, изготавливаемом из этого сорта винограда, слишком высокое содержание метилового спирта.

За выращивание или отказ выводить эти растения россиян могут ждать крупные штрафы — до нескольких сотен тысяч рублей.