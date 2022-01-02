Юрист рассказал, в каком случае стоит усомниться в дееспособности участника сделки

Согласно российскому законодательству, сделка, которая заключена с лицом, признанным недееспособным, может быть позже признана незаконной и ничтожной. Причем, закон об этом действует даже в том случае, если вторая сторона и не подозревала о статусе этого человека. Чтобы не было риска попасть в подобную ситуацию, нужно внимательно проследить за поведением человека, с которым заключается сделка. Особенно за тем, не пытаются ли третьи лица оказать влияние на его мнение.

Такое предупреждение обнародовал юрист, глава комиссии Федеральной нотариальной палаты по методической работе Илья Радченко. Он отметил в беседе с агентством «Прайм», что даже такие меры не могут гарантировать того, что в сделке не будет никаких «подводных камней». Он отметил, что недееспособность может быть поставлена человеку в том случае, если у него есть серьезные заболевания психики или пагубные привычки.

«Проверить наличие судебного решения по дееспособности можно в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), но данный источник не является исчерпывающим. Что касается справок из психоневрологического диспансера или от участкового врача, участники сделки могут запросить их друг у друга. Но ни вторая сторона, ни нотариус не имеют права настаивать или получать подобную информацию за другого человека», — пояснил он.

Однако может сложиться и такая ситуация, что человек признан дееспособным, однако в какой-то конкретной ситуации может до конца не осознавать своих действий и их последствий. Человек показывает непонимание происходящего в том случае, если по нему видно, что он находится под воздействием психотропных веществ, или же на него оказывают воздействие некие третьи лица, которые пытаются повлиять на его мнение. Также должно насторожить, если человек заметным образом начинает путаться в собственных мыслях.