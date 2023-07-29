Общество 29 июля 2023, 04:46 Юрист рассказал, в каком случае можно остаться без пенсии Юрист Виноградов: в страховой пенсии могут отказать при нехватке накоплений или стажа Freepik

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Достигший пенсионного возраста россиянин может остаться без страховой пенсии, если у него не хватает стажа или индивидуальных накоплений. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Наличие трудового стажа и пенсионных коэффициентов является главными условиями получения страховой пенсии по старости. Минимальный стаж составляет 14 лет, минимальное количество баллов — 25,8, сообщил юрист.

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«Именно при несоблюдении этих условий Социальный фонд России может отказать в назначении пенсии по старости», — пояснил Виноградов.

Чтобы соблюсти эти условия, необходимо продолжать работать до накопления нужного стажа, или докупить недостающие пенсионные баллы. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд, оплатить можно разовым платежом или ежемесячно. Докупить можно только половину страхового стажа, добавил Виноградов.

Минтруд раскрыл средний размер пенсии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — 17,79 тысячи рублей. В ведомстве отметили, что 87,4% пенсионеров стали получать больше выплат, чем раньше.