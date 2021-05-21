Юрист рассказал, в каком случае дополнительную работу можно назвать сверхурочной

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев рассказал, в каком случае дополнительную работу можно назвать сверхурочной, сообщило РИА ФАН.

«Любому работающему человеку важно знать, что работу можно назвать сверхурочной только в том случае, если она выполняется по инициативе работодателя. Если же сотрудник задерживается на работе по собственной инициативе, то такая работа не считается сверхурочной», — пояснил специалист.

Он добавил, что такая переработка оплачиваться не будет. Помимо прочего, сверхурочный труд не всегда оплачивается, а в качестве компенсации сотруднику могут предложить дополнительное время отдыха. Важно еще при устройстве в компанию обратить особое внимание на то, как в договоре прописан порядок привлечения к сверхурочной работе.

Как правило, на новом месте человека заранее предупреждают о ненормированном графике и официально прописывают это в контракте. По словам Соловьева, бывает, что переработка хорошо вознаграждается. В таком случае специалист заинтересован в дополнительном труде.