Юрист рассказал, в каких случаях банк может забрать единственное жилье

Банки могут забрать единственное жилье, даже если оно не находится в залоге. В каких случаях можно лишиться жилплощади, рассказал партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев агентству «Прайм».

У должника могут забрать единственное жилье, если оно находится в залоге. В таком случае банк утверждает положение о порядке продажи, и управляющий проводит торги по его реализации.

В декабре 202 года Верховный суд утвердил, что в отсутствие механизма предоставления замещающего помещения, утвержденного законодателем, обращать взыскание на единственное жилье должника нельзя. Но существуют случаи, когда человек мог лишиться незалогового жилья.

«В некоторых случаях суд может решить, что на единственное жилье может быть обращено взыскание, например, в случае, если должник пытался скрыть имущество, и оно было возвращено в конкурсную массу», — рассказал Шалаев.

Единственное жилье можно потерять и в рамках банкротства. Но только в том случае, если оно будет признано роскошным и должник в нем не живет.