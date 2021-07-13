Юрист рассказал, при какой температуре воздуха можно уйти домой с работы

Работники не могут находиться в офисе, если температура воздуха там превышает 28 градусов. Об этом заявила юрист Валентина Митрофанова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам юриста, ранее законом было предусмотрено только сокращение рабочего дня в особенно жаркие дни. Но теперь действуют новые нормы. Согласно им, температура +28 градусов — это верхний предел, при котором сотрудники могут быть допущены до выполнения своих рабочих обязанностей.

Каждый работодатель обязан следить за тем, чтобы температура в помещении не превышала допустимую норму. Условия труда для всех сотрудников должны обеспечиваться, иначе они могут направить жалобу в трудовую инспекцию или Роспотребнадзор.

"Например, поставить кондиционер, вентиляторы. Или второй вариант: отстранить работников от работы, оплатив время простоя. У инспекции труда появилось право принудительного требования исполнения решений», — сказала Валентина Митрофанова.

Если же условия труда не соблюдаются, а сотрудники все равно вынуждены работать, то это считается нарушением законодательства в области охраны труда. За такие нарушения работодателю могут оштрафовать или вынести ему предупреждение. В вопиющих случаях деятельность может быть приостановлена в административном порядке.