facebook_pixel
    19 января 2021, 12:50

    Юрист рассказал план действий, если затопили соседи сверху

    Полина Петрова

    Судебный юрист Тагир Гаджиэменов объяснил, каким должен быть план действий при затоплении квартиры соседями сверху. Он предупредил, что нельзя заходить домой к виновникам произошедшего без их ведома, пишет «МИР 24».
    Юрист рассказал план действий, если затопили соседи сверху

    В противном случае человеку будет грозить уголовная статья. При наихудшем варианте развития событий нужно обращаться в аварийную службу.

    «Если соседей нет дома или они не могут справиться с повреждением самостоятельно, обратитесь в аварийную службу управляющей компании (УК), которая обслуживает ваш дом, или в диспетчерскую Департамента ЖКХ Москвы по телефону: +7 (495) 539-53-53», — уточнил Гаджиэменов.

    По его словам, если получилось устранить причину залива самостоятельно, важно вызвать представителя управляющей компании. Он подтвердит факт затопления. В период ожидания специалиста нужно сфотографировать ущерб.

    В акте описываются повреждения квартиры. Кроме этого, в документе должны присутствовать дата подписания, адрес дома и номер квартиры, а также фамилии пострадавшего, виновного, представителя УК, свидетелей и подписи тех, кто осматривал жилье.

    Юрист посоветовал потребовать у специалиста один экземпляр акта - для себя.

    Если получить возмещение ущерба не удалось мирным путем, можно добиться справедливости через суд.