Юрист рассказал план действий, если затопили соседи сверху

В противном случае человеку будет грозить уголовная статья. При наихудшем варианте развития событий нужно обращаться в аварийную службу.

«Если соседей нет дома или они не могут справиться с повреждением самостоятельно, обратитесь в аварийную службу управляющей компании (УК), которая обслуживает ваш дом, или в диспетчерскую Департамента ЖКХ Москвы по телефону: +7 (495) 539-53-53», — уточнил Гаджиэменов.

По его словам, если получилось устранить причину залива самостоятельно, важно вызвать представителя управляющей компании. Он подтвердит факт затопления. В период ожидания специалиста нужно сфотографировать ущерб.

В акте описываются повреждения квартиры. Кроме этого, в документе должны присутствовать дата подписания, адрес дома и номер квартиры, а также фамилии пострадавшего, виновного, представителя УК, свидетелей и подписи тех, кто осматривал жилье.

Юрист посоветовал потребовать у специалиста один экземпляр акта - для себя.

Если получить возмещение ущерба не удалось мирным путем, можно добиться справедливости через суд.