Юрист рассказал об обязанности жилинспекции искать мошенников в управляющих компаниях

Довольно часто в жилинспекции поступают фальшивые протоколы о собраниях жильцов многоквартирных домов. Также нередки ситуации, когда люди не знают, что сменили УК, потому что в инспекцию поступали поддельные бюллетени.

«Необходимо менять законодательство в вопросах лицензирования. Ведь кому передали лицензирование управления многоквартирными домами? Жилищной инспекции. Если посмотреть положение о жилищной инспекции, то у нее есть право проверять законность проведения собраний, бюллетени и так далее. Но они этим правом не пользуются, потому что с 2015 года, когда ввели лицензирование, жилищной инспекции придали несвойственные ей функции», — заявил РИА ФАН председатель жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин.

Юрист считает, что если раньше жилинспекция занималась техническими вопросами, вопросами эксплуатации, то на данный момент людей привлекает выдача и отзыв лицензий по управлению многоквартирными домами. Это, по его словам, более интересно, чем решение проблем фальсификации.