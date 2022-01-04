Юрист рассказал об изменениях тарифов ЖКХ в 2022 году

Размер коммунальных платежей в 2022 году в среднем увеличится на 3,5-5%. Заслуженный юрист России Иван Соловьев также напомнил, что власти в регионах самостоятельно определяют, насколько повысить тарифы, исходя из текущей ситуации. Правительство, по его словам, устанавливает только верхнюю планку.

«Итоговый расчет в одном населенном пункте может оказаться выше, чем в соседнем, даже в пределах одного региона», — пояснил Соловьев в беседе с агентством «Прайм». В этом, по его словам, нет нарушения закона, «главное, чтобы соблюдался установленная для региона средняя величина индекса».

В 2022 году может остаться на прежнем уровне размер взносов на капитальный ремонт, при этом сами работы по капремонту могут подорожать. Юрист отметил, что главное, чтобы окончательная плата не была выше предельного значения стоимости капремонта в регионе.

Соловьев дал несколько рекомендаций по оптимизации платежей за услуги ЖКХ. По его словам, следует установить регуляторы температуры, счетчики на воду и электричество, лампочки накаливания заменить энергосберегающими, в пустых помещениях выключать свет, закрывать кран, и полностью загружать посудомойку и стиральную машину.

В Подмосковье подвели итоги событий, которыми был отмечен 2021 год в сфере ЖКХ и энергетики. Одним из главных достижений стали результаты «Социальной газификации», которая затронула 1113 населенных пунктов Московской области. Газ подвели к границам участков порядка 36 тысяч жителей региона. Впервые в истории ЖХК России в Московской области решили реализовать сервис «Коммунальный бонус». Всем, кто своевременно вносит оплату жилищно-коммунальных услуг, дают скидки и бонусы в интернет-магазинах и кафе. Также введен кешбэк при оплате услуг ЖКХ по карте «Мир».