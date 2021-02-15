Юрист рассказал о возможном наказании для живодера, расстрелявшем собаку

Гендиректор юридической компании «Достигация» Артем Баранов рассказал РИА ФАН, какое наказание ждет живодера, который расстрелял собаку в Челябинске.

По мнению юриста, правоохранители должны провести все необходимые мероприятия, которые проводились бы, если бы потерпевшим оказался человек. Баранов подчеркнул, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

«Статья 245 УК РФ предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок до трех лет. Если же будет доказано, что правонарушение было совершенно группой лиц или же, к примеру, с применением садистских методов, что вполне вероятно в нашей ситуации, то санкцию могут увеличить и до пяти лет», — уточнил собеседник информагентства.